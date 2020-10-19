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ВОЗ передала Минздраву КР 1,5 млн медицинских масок

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- Оксана Гут
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ВОЗ передала министерству здравоохранения Кыргызстана 1 млн 537 500 штук медицинских масок. Об этом сообщается на сайте ООН в КР.

Отмечается, что общая стоимость гуманитарной помощи составляет около 460 тысяч долларов США. Данные средства индивидуальной защиты предоставляются через фонд "Alibaba" в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения и будут распределены среди медицинских учреждениях всех регионов Кыргызстана для защиты медицинских работников в первичной медико-санитарной помощи, больницах и лабораториях.

"Надев маску, вы посылаете мощный сигнал окружающим, что мы все вместе объединяемся для борьбы с коронавирусом. Надевайте маску, когда это необходимо, сохраняйте физическую дистанцию и избегайте людных мест, соблюдайте этикет при кашле, часто очищайте руки, и вы защитите себя и других" - подчеркнула представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

Отметим, что новость о передаче гуманитарного груза вышла сегодня, 19 октября. Однако, на опубликованном в статье фото бывший министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. С 16 октября ведомство возглавляет Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/393260
Теги:
ВОЗ, гуманитарная помощь, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (824 материалов)
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