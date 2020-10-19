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В Бишкеке больных COVID-19 принимают 11 стационаров

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- Оксана Гут
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В связи с ростом количества случаев коронавирусной инфекции, в столице дополнительно задействованы ранее законсервированные койки для приема больных с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии. Об этом Республиканский штаб КР.

На сегодняшний день, прием осуществляют 11 стационаров г.Бишкек:

  1. Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) – 100 коек;
  2. Больница кыргызско-турецкой дружбы (КТБ) – 70 коек;
  3. Городская клиническая больница №1 (ГКБ№1) – 92 коек;
  4. Национальный госпиталь (НГ) – 80 коек;
  5. Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) – 38 коек;
  6. Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) – 30 коек;
  7. Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОиГ) – 10 коек;
  8. Национальный хирургический центр (НХЦ) – 15 коек;
  9. Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) – 50 коек;
  10. Железнодорожная больница (ЖДБ) – 56 коек;
  11. Клинический родильный дом №2 (КРД№2) – 20.

Всего задействовано 561 койко-мест.

Актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19 можете найти на сайте map.covid.kg.


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URL: https://www.vb.kg/393269
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (824 материалов)
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