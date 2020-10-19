В Бишкеке больных COVID-19 принимают 11 стационаров

В связи с ростом количества случаев коронавирусной инфекции, в столице дополнительно задействованы ранее законсервированные койки для приема больных с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии. Об этом Республиканский штаб КР.

На сегодняшний день, прием осуществляют 11 стационаров г.Бишкек:

Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) – 100 коек; Больница кыргызско-турецкой дружбы (КТБ) – 70 коек; Городская клиническая больница №1 (ГКБ№1) – 92 коек; Национальный госпиталь (НГ) – 80 коек; Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) – 38 коек; Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) – 30 коек; Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОиГ) – 10 коек; Национальный хирургический центр (НХЦ) – 15 коек; Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) – 50 коек; Железнодорожная больница (ЖДБ) – 56 коек; Клинический родильный дом №2 (КРД№2) – 20.

Всего задействовано 561 койко-мест.

Актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19 можете найти на сайте map.covid.kg.