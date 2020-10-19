В Бишкеке больных COVID-19 принимают 11 стационаров

В связи с ростом количества случаев коронавирусной инфекции, в столице дополнительно задействованы ранее законсервированные койки для приема больных с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии. Об этом Республиканский штаб КР.
На сегодняшний день, прием осуществляют 11 стационаров г.Бишкек:
Всего задействовано 561 койко-мест.
Актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19 можете найти на сайте map.covid.kg.