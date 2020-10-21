В Кыргызстане 549 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 21 октября зарегистрировано 549 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 125
Ош - 37
Чуйская область – 53
Ошская область - 82
Таласская область - 10
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 117
Баткенская область - 97.
За весь период зафиксировано 53 459 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 46 444 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 305 человек:
Бишкек – 39
Ош – 11
Чуйская область – 22
Ошская область – 78
Таласская область – 7
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 99
Баткенская область – 30.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Баткенская область – 2
Бишкек – 3.
За прошедшие сутки скончались 5 человек. За весь период пандемии 1118 человек.
На стационарном лечении находятся 2796 пациентов, на амбулаторном лечении – 2612 пациентов.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев в:
г.Бишкек – 1
г.Ош – 3
Чуйской области – 2
Ошской области – 2
Иссык-Кульской области – 1
Баткенской области – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков, из домашней самоизоляции 10.
За время пандемии COVID-19 заболели 3555 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3200.