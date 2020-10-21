В Кыргызстане 549 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 21 октября зарегистрировано 549 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 125

Ош - 37

Чуйская область – 53

Ошская область - 82

Таласская область - 10

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 117

Баткенская область - 97.

За весь период зафиксировано 53 459 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 46 444 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 305 человек:

Бишкек – 39

Ош – 11

Чуйская область – 22

Ошская область – 78

Таласская область – 7

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 99

Баткенская область – 30.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Баткенская область – 2

Бишкек – 3.

За прошедшие сутки скончались 5 человек. За весь период пандемии 1118 человек.

На стационарном лечении находятся 2796 пациентов, на амбулаторном лечении – 2612 пациентов.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 10 случаев в:

г.Бишкек – 1

г.Ош – 3

Чуйской области – 2

Ошской области – 2

Иссык-Кульской области – 1

Баткенской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6 медиков, из домашней самоизоляции 10.

За время пандемии COVID-19 заболели 3555 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3200.