В Кыргызстане 547 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 22 октября зарегистрировано 547 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 123

Ош - 52

Чуйская область – 76

Ошская область - 85

Таласская область - 15

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 23

Джалал-Абадская область – 79

Баткенская область - 90.

За весь период зафиксировано 54 006 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 46 726 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 282 человека:

Бишкек – 41

Ош – 29

Чуйская область – 26

Ошская область – 72

Таласская область – 13

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 58

Баткенская область – 23.

На стационарном лечении находятся 2919 пациентов, на амбулаторном – 2745 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Баткенская область – 1

Бишкек – 2

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1122 человека.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 6 случаев:

г.Ош – 2

Ошской области – 2

Баткенской области – 2.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 8 медиков, из домашней самоизоляции - 12.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3561 медработник, из которых выздоровели - 3220.