В Кыргызстане 547 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 22 октября зарегистрировано 547 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 123
Ош - 52
Чуйская область – 76
Ошская область - 85
Таласская область - 15
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 23
Джалал-Абадская область – 79
Баткенская область - 90.
За весь период зафиксировано 54 006 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 46 726 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 282 человека:
Бишкек – 41
Ош – 29
Чуйская область – 26
Ошская область – 72
Таласская область – 13
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 58
Баткенская область – 23.
На стационарном лечении находятся 2919 пациентов, на амбулаторном – 2745 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Баткенская область – 1
Бишкек – 2
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1122 человека.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 6 случаев:
г.Ош – 2
Ошской области – 2
Баткенской области – 2.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 8 медиков, из домашней самоизоляции - 12.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3561 медработник, из которых выздоровели - 3220.