В Кыргызстане 582 новых случая COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 23 октября зарегистрировано 582 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 63
Ош - 59
Чуйская область – 81
Ошская область - 127
Таласская область - 17
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 29
Джалал-Абадская область – 86
Баткенская область - 113.
За весь период зафиксировано 54 588 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 47 050 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 324 человека:
Бишкек – 25
Ош – 49
Чуйская область – 25
Ошская область – 101
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 61
Баткенская область – 48.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Баткенская область – 1
Бишкек – 1
Джалал-Абадская область – 1
Ош – 1.
За прошедшие сутки скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1126 человек.
На стационарном лечении находятся 3139 пациентов, на амбулаторном лечении – 2719 пациентов.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 5 новых случаев:
Бишкек – 1
Баткенской области – 2
Иссык-Кульской области – 2.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 7 медиков, из домашней самоизоляции - 11.
За все время COVID-19 заразились 3566 медработников, из которых выздоровели 3238.