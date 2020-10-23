В Кыргызстане 582 новых случая COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 23 октября зарегистрировано 582 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 63

Ош - 59

Чуйская область – 81

Ошская область - 127

Таласская область - 17

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 86

Баткенская область - 113.

За весь период зафиксировано 54 588 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 47 050 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 324 человека:

Бишкек – 25

Ош – 49

Чуйская область – 25

Ошская область – 101

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 61

Баткенская область – 48.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Баткенская область – 1

Бишкек – 1

Джалал-Абадская область – 1

Ош – 1.

За прошедшие сутки скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1126 человек.

На стационарном лечении находятся 3139 пациентов, на амбулаторном лечении – 2719 пациентов.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 5 новых случаев:

Бишкек – 1

Баткенской области – 2

Иссык-Кульской области – 2.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 7 медиков, из домашней самоизоляции - 11.

За все время COVID-19 заразились 3566 медработников, из которых выздоровели 3238.