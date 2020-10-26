Араванский хлопкозавод: ГСБЭП занимается отъемом денег у инвестора?

Действиями ГСБЭП при ПРК уже более 8 месяцев парализована работа ведущего предприятия по переработке хлопковолокна на юге республики – ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була". Завод не работает и на нем скопилось 1200 тонн хлопка-сырца, рабочие не получают зарплату, крестьяне не могут переработать свой хлопок и продать его.

ГСБЭП при ПКР заблокировала банковский счет завода из-за того, что на него в январе 2020 г. поступил займ от российской компании ЗАО "Боллард". По утверждению финполиции, компания ЗАО "Боллард" перечислила хлопкозаводу деньги, полученные в России преступным путем. О данной ситуации редакция VB.KG писала 26.05.2020, 02.10.2020, 16.10.2020.

Издание попросила прокомментировать ситуацию Генерального директора ЗАО "Боллард" из Санкт-Петербурга Михаила Суслова, который обратился к и.о президента Садыру Жапарову и депутатам с просьбой обратить внимание на их ситуацию.

По его словам, собственником Араванского хлопкозавода уже более 20 лет является российский предприниматель. Ему принадлежит более 94% акций.

"В начале 2020 года к руководству ЗАО "Боллард" обратился Совет директоров хлопкозавода с просьбой предоставить кредит хлопкозаводу. В предыдущие годы мы уже выдавали заводу кредиты. ЗАО "Боллард" подписало договора займа с хлопкозаводом. При этом получило заключение киргизской аудиторской компании о том, что договора займа соответствуют киргизскому законодательству и Акт налоговой службы Кыргызской Республики о том, что у хлопкозавода нет долгов перед государством по налогам.

После того, как ЗАО "Боллард" перевел хлопкозаводу 155 000 000 российских рублей, ГСБЭП при ПКР заявила, что эта сумма получена в России преступным путем , и заблокировала расходную часть банковского счета хлопкозавода с поступившей на него суммой.

Видя, что хлопкозавод не может использовать полученный заем и платить по нему проценты, ЗАО "Боллард" 24 апреля 2020 г. расторгло договора займа и потребовало вернуть деньги на свой счет в Россию. Хлопкозавод 27 апреля 2020 г. подал в банк (в котором находился его счет) заявление (Исх.№№ 41 и 42 от 27.04.2020) о возврате денег в Россию. Однако уже на следующий день, 28.04.2020, следователь ГСБЭП при ПКР издал Постановление с ходатайством об аресте этих денег, а следственный судья Первомайского районного суда г. Бишкек в этот же день – 28.04.2020 – наложил на них арест. Арест был наложен на основании ст.123 УПК КР, которая предусматривает наложение ареста на имущество, полученное преступным путем подозреваемым или обвиняемым. При этом ни следователя, ни следственного судью не остановило и не было принято во внимание то, что ЗАО "Боллард" никогда ни в России, ни в Киргизии не имело статус подозреваемого или обвиняемого. Также не было принято во внимание то, что отсутствовали какие-нибудь доказательства преступного происхождения денег и какие- либо запросы правоохранительных органов России или других государств об аресте перечисленных денег.

После этого вопиющего нарушения закона ЗАО "Боллард" направило в ГСБЭП при Правительстве КР письмо Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу (Исх. №3/207805552595 от 04.08.20) о том, что проведена проверка деятельности ЗАО "Боллард", нарушений по линии МВД не установлено, проверка прекращена. Также было направлено письмо ПАО "Банк Санкт-Петербург", в котором находится банковский счет ЗАО "Боллард", о том, что банк не имеет претензий к денежным суммам на счете ЗАО "Боллард", из которых были переведены деньги хлопкозаводу, и справка налоговой инспекции России (№10352 от 27.05.20) о том, что задолженностей по налогам в России не имеется.

Казалось бы, какие доказательства о законном происхождении денег еще нужны. И вообще, на каком основании ГСБЭП при ПКР имеет право утверждать о нарушении закона иностранным юридическим лицом в стране его юрисдикции.

Однако, согласно киргизскому законодательству, решение следственного судьи нельзя обжаловать, даже если оно не законно.

Арест с денежных средств может снять только тот, кто ходатайствовал о его наложении. В данном случае, следователь ГС БЭП при ПКР.

Денежные средства российской компании ЗАО "Боллард" заблокированы в Киргизии уже более 8 месяцев.

Завод российского инвестора простаивает без работы тоже более 8 месяцев.

В вышеизложенном может просматриваться созданная отдельными лицами ГСБЭП схема отъема денег у иностранных кредиторов киргизского бизнеса. По этой схеме поступивший в Киргизию кредит киргизскому предприятию сначала объявляется ГСБЭП деньгами, полученными преступным путем в стране кредитора. А затем на этом основании на деньги налагается арест следственным судьей, который нельзя оспорить.

А дальше тянется время: 8 месяцев, год и так далее - ведь срок ареста не ограничен временем. Все очень просто. Главное заявить – кредит дается из денег, полученных преступным путем, при этом доказательства предоставлять не надо.

При использовании ГСБЭП таких методов работы потенциальные иностранные кредиторы не рискнут предоставлять займы киргизским предприятиям. Киргизские предприятия, крестьянские хозяйства в таких займах особенно остро нуждаются сейчас. Это преступление, направленное против экономики Киргизии.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к Премьер-министру Кыргызской Республики, Председателю ГКНБ Киргизии с просьбой дать указания рассмотреть действия ГС БЭП при Правительстве КР на предмет соблюдения законов Кыргызской Республики и наличия коррупционной составляющей.

Уже после того, как были даны комментарии Генеральным директором ЗАО "Боллард", поступило сообщение информационных агентств о том, что 23 октября 2020 г. состоялась встреча депутатов киргизского Парламента Омурбека Текебаева и Натальи Никитенко с Послом Росcии в Кыргызстане Николаем Удовченко. В ходе этой встречи Омурбек Текебаев и Наталья Никитенко, в том числе, обратились через Посла России к российской стороне с просьбой возобновить программу финансовой помощи Кыргызстану.

В этой связи, в свою очередь, хотел бы попросить депутатов Омурбека Текебаева и Наталью Никитенко оказать помощь в приостановке попыток ГСБЭП при ПКР незаконно отобрать у российской компании ЗАО "Боллард" денежные средства, которые она решила предоставить в виде займа киргизскому юридическому лицу – ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була".

Любые денежные вливания в экономику должны быть обеспечены строгим соблюдением должностными лицами законодательства страны, получившей эти денежные средства", - говорится в обращении Суслова.