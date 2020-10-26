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В КР 420 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане на 26 октября зарегистрировано 420 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 98
  2. Ош - 32
  3. Чуйская область – 26
  4. Ошская область - 51
  5. Таласская область - 16
  6. Нарынская область - 7
  7. Иссык-Кульская область – 29
  8. Джалал-Абадская область – 112
  9. Баткенская область - 49

За весь период зафиксировано 56 170 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 47 843 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 324 человека:

  1. Бишкек – 39
  2. Ош – 19
  3. Чуйская область – 20
  4. Ошская область – 31
  5. Таласская область – 8
  6. Нарынская область – 1
  7. Иссык-Кульская область – 22
  8. Джалал-Абадская область – 55
  9. Баткенская область – 32

За минувшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 134 человека.

За сутки зарегистрировано 13 случаев заражения медицинских работников.

  1. Бишкек – 1
  2. г.Ош – 2
  3. Ошской области – 2
  4. Баткенской области – 2
  5. Иссык-Кульской области – 2
  6. Таласской области – 4

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6, домашней самоизоляции 8 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3588 случаев, из которых выздоровели 3280 медработников.


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URL: https://www.vb.kg/393510
Теги:
Минздрав, погибшие, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (833 материалов)
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