В КР 420 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

В Кыргызстане на 26 октября зарегистрировано 420 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За весь период зафиксировано 56 170 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 47 843 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 324 человека:
За минувшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 134 человека.
За сутки зарегистрировано 13 случаев заражения медицинских работников.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6, домашней самоизоляции 8 медработников.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3588 случаев, из которых выздоровели 3280 медработников.