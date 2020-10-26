В КР 420 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

В Кыргызстане на 26 октября зарегистрировано 420 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 98 Ош - 32 Чуйская область – 26 Ошская область - 51 Таласская область - 16 Нарынская область - 7 Иссык-Кульская область – 29 Джалал-Абадская область – 112 Баткенская область - 49

За весь период зафиксировано 56 170 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 47 843 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 324 человека:

Бишкек – 39 Ош – 19 Чуйская область – 20 Ошская область – 31 Таласская область – 8 Нарынская область – 1 Иссык-Кульская область – 22 Джалал-Абадская область – 55 Баткенская область – 32

За минувшие сутки новых летальных случаев не зафиксировано. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались 1 134 человека.

За сутки зарегистрировано 13 случаев заражения медицинских работников.

Бишкек – 1 г.Ош – 2 Ошской области – 2 Баткенской области – 2 Иссык-Кульской области – 2 Таласской области – 4

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 6, домашней самоизоляции 8 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3588 случаев, из которых выздоровели 3280 медработников.