Глава Ошской области пообещал решить вопрос с Араванским хлопкозаводом

У рабочих и сотрудников Араванского хлопкового завода "Ак-Була" появилась надежда, что завод в скором времени заработает на полную мощность. По крайней мере, полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов в ходе посещения предприятия заверил их, что намеревается решить этот вопрос в положительную сторону в ближайшие 1-2 дня.

По словам главы области, многим чиновникам невдомек, насколько важно сегодня не останавливать подобные предприятия.

- Остановка завода по указанию финполиции - это неправильно. Завод должен работать. Дай бог, в течение 1-2 дней решим этот вопрос в положительную сторону. Впереди много еще планов, - сказал полпред правительства в Ошской области.

Также и директор хлопкозавода Махамадбек Мирзаев рассказал о встрече с главой области, который, по его словам, специально приехал, чтобы на месте ознакомиться с заводом.

- Прежде всего он поинтересовался, сколько завод перерабатывает хлопка. Я сказал, что до 45 тысяч тонн. Кроме этого, наш завод обслуживает не только хлопководов Араванского района, но и с других регионов. Глава области сказал, что такой завод не должен стоять и пообещал в самые быстрые сроки решить этот вопрос. Он предположил, что возможно прежде кто-то на этот завод положил глаз, - рассказал Мирзаев.

В этой связи хотелось бы отметить, что буквально вчера состоялся телефонный разговор сопредседателей межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству - первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, в ходе которого представитель Кыргызстана пообещал защитить интересы иностранных инвесторов, в частности российский бизнес.

Напомним, в Ошской области около 9 месяцев парализована работа предприятия переработки хлопка. Сотня сотрудников ОАО "Араванский хлопковый завод Ак-Була" остались без работы и средств к существованию, на грани банкротства оказались фермеры, которые выращивали хлопок.

Сегодняшняя ситуация закрутилась из-за следователей ГСБЭП при Правительстве КР, которые только на основе своих умозаключений и предположений арестовали счета хлопкозавода.

В январе 2020 года завод заключил с российской компанией ЗАО "Боллард" договора займа на сумму 155 000 000 российских рублей.

Однако сразу после поступления денег на банковский счет хлопкозавода следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР объявил, что 155 000 000 российских рублей ЗАО "Боллард" получило в России преступным путем и перевело их в Кыргызстан для легализации. Следователь наложил арест на 155 000 000 российских рублей.

Видя такую ситуацию, ЗАО "Боллард" сначала направило в ГСБЭП при Правительстве КР документы, подтверждающие законность происхождения денег в России, а также заключение кыргызстанской сертифицированной аудиторской компании об отсутствии нарушений при переводе денег по договорам займа и дальнейшего их использования, и акт налоговой проверки хлопкозавода. В итоге российский инвестор был вынужден подписать соглашения с хлопкозаводом о расторжении договоров займа и потребовало возврата денег в Россию.

Буквально на следующий день после того как хлопкозавод обратился в свой банк с просьбой вернуть деньги в Россию, Следственный судья по ходатайству следователя ГСБЭП при Правительстве КР наложил арест на 155 000 000 российских рублей, которые являлись собственностью ЗАО "Боллард". При этом, каких-либо конкретных доказательств того, что деньги получены в России преступным путем, следователь ГСБЭП не привел.

Кроме этого, выяснилось, что и в самой России к ЗАО "Боллард" нет претензий со стороны правоохранительных органов РФ.

В результате трудовой коллектив ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" вынужден был неоднократно обращаться за помощью к прежней власти, но реакции никакой не последовало.