Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Более двух лет мы представляем кыргызстанцам подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. И сегодня вновь знакомим с очередными пушистыми кандидатами на усыновление.

Какая милота!

Взгляните на этих замечательных малышей! Здесь есть мальчики и девочки. И, согласитесь, каждый пушистый комочек непременно должен попасть в хороший дом к заботливым и ответственным людям. Котяткам сейчас всего полтора месяца, поэтому к их кормлению нужно подходить очень ответственно. Малыши едят мягкие корма для котят Whiskas, а также куриную грудку. Все здоровенькие. От паразитов котят обработали. К лотку тоже уже приучили. Если вам кто-то из них понравился, и вы готовы взять на себя ответственность за его жизнь, тогда звоните по номеру: 0(555)76-75-07.

Скромный охранник

А этому скромному мальчишке исполнилось пять месяцев. Росточком он некрупный, зато хороший охранник. Хотите, чтобы он переехал к вам? Тогда следующий телефон для вас: 0(709)78-45-37.

Черно-белая краса

Пристраивается котенок-девочка двух с половиной месяцев. Здоровая. К лоточку приученная. По характеру это очень ласковое существо. Телефон: 0(709)78-45-37.

Рекс чужого не пустит

Обратите внимание на этого пса! Его назвали Рексом. В фонде помощи животным рассказали, что Рекс умеет хорошо охранять вверенную ему территорию, всегда подаст голос и никого чужого в дом не пустит. Животное здоровое и привитое. Привезут Рекса прямо на дом будущим хозяевам. На все вопросы вам ответят по номеру: 0(709)78-45-37.

Дом для Бемби

Внимание! Мы ищем дом и надежных, ответственных, любящих хозяев для малышки Бемби – людей, которые никогда ее не предадут! Собачке полтора года. Она здорова, привита, стерилизована. Характер у Бемби просто золото! Она очень любит детей, прекрасно ладит с другими собаками и даже кошками. Бемби – настоящая собака-компаньон: добрая, послушная, позитивная. Привыкла гулять на поводке. Отдадут Бемби в дом с хорошо огороженной территорией, непременным наличием теплой будки или другого теплого помещения для нее. И еще одно условие: ни в коем случае не сажать собачку на цепь! Будущему хозяину Бемби привезут. Телефоны для справок: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

А это Бэки!

В заботливые, ответственные руки отдают кошечку по имени Бэки. Девочке сейчас четыре месяца. Животное здоровое, от паразитов обработанное. По характеру кошечка ласковая, не навязчивая, не хулиганистая. Знает лоток. Бэки пока еще немного пуглива, поэтому отдадут ее в семью, где нет маленьких детей, где будут вкусно кормить и баловать. Когда Бэки вырастет, скорее всего, останется миниатюрной. Звоните: 0(700)15-68-67 (Инна).

Рыжая на страже

"Добрые руки" и VB.KG представляют вашему вниманию рыжую пока безымянную охранницу. Животное здорово, привито, стерилизовано. Привезут собачку к вам домой. Телефон: 0(709)78-45-37.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах "Вечернего Бишкека".

А сегодня, 30 октября, в газете "Вечерний Бишкек" вы можете прочесть одну счастливую историю про собачку Маньку и ее новых хозяев, а также увидеть еще нескольких пушистых кандидатов на усыновление.