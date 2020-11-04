Араванский хлопкозавод. Беспрецедентная попытка отобрать деньги у инвестора

Инвесторы российской компании "Боллард", ранее вложившие свои средства в "Араванский хлопкозавод Ак-Була" написали открытое письмо к правительству КР с требованием разобраться в законности действий ГСБЭП КР. Без каких-либо законных оснований в одночасье добропорядочное российское предприятие, решившее сотрудничать с кыргызским бизнесом, было объявлено кыргызским должностным лицом преступным. В итоге деньги российской компании остаются под арестом уже более 8 месяцев.

Происходящая ситуация может нанести серьезный урон по инвестиционному климату Кыргызстана и стать лакмусовой бумажкой для других российский предприятий, пожелавших вложить свой капитал в кыргызские предприятия.

Приводим вам полный текст открытого письма руководства ЗАО "Боллард", которое было направлено также сопредседателю с российской стороны межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, заместителю председателя правительства России Алексею Оверчуку и его коллеге с кыргызской стороны - первому вице-премьер-министру Кыргызстана Артему Новикову.

"Российское предприятие из г. Санкт-Петербурга ЗАО "Боллард" подписало с кыргызским хлопкозаводом ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" договора займа и перечислило в январе 2020г. на банковский счет хлопкозавода 155 000 000 российских рублей со сроком возврата через один год.

Основным пакетом акций хлопкозавода более 20 лет владеет российский бизнес.

При этом ЗАО "Боллард" получило заключение кыргызской аудиторской компании о том, что договора займа соответствуют кыргызскому законодательству, и акт налоговой службы Кыргызской Республики о том, что у хлопкозавода нет долгов по налогам перед государством.

Сразу после поступления денег из России в кыргызский банк следователь ГСБЭП при ПКР, лейтенант финансовой полиции, заявил о том, что перечисленные денежные средства получены в России преступным путем. Своим постановлением он запретил хлопкозаводу пользоваться ими.

Видя такие действия, ЗАО "Боллард" и хлопкозавод подписали соглашение о расторжении договора займа. Хлопкозавод обратился в банк с заявлением о возврате денег в Россию на банковский счет ЗАО "Боллард" (Исх. №№ 41, 42 от 27.04.2020). Буквально на следующий день, 28 апреля 2020, тот же следователь подал ходатайство к следственному судье об аресте денег, и в этот же день последний вынес постановление об их аресте.

В ходатайстве следователя и постановлении следственного судьи налагался арест на деньги, которые якобы получены подозреваемым или обвиняемым преступным путем.

Однако ЗАО "Боллард" ни в России, ни в Кыргызстане никогда не имел статус подозреваемого или обвиняемого. В деле суда не имеется доказательства того, что ЗАО "Боллард" получил деньги в России преступным путем. У следователя нет каких-либо запросов правоохранительных или судебных органов России или других государств с требованием об аресте денежных средств ЗАО "Боллард".

Согласно кыргызскому законодательству постановление следственного судьи не подлежит обжалованию, а арест может снять только следователь, который ходатайствовал о его наложении.

Для того, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения и вернуть свои деньги в Россию, ЗАО "Боллард" направил Председателю ГСБЭП при ПК почтой DHL нотариально заверенные в России копии документов, в том числе следующие:

- Письмо Главного Управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу (Исх. №3/207805552595 от 04.06.2020 о том, что проведена проверка деятельности ЗАО "Боллард", нарушений по линии МВД не установлено, проверка прекращена;

- Письмо ПАО "Банк Санкт-Петербург" (Исх. №102015И от 02.09.2020) о том, что банк не имеет претензий к денежным суммам на счете ЗАО "Боллард", из которых были переведены деньги хлопкозаводу;

- Справку налоговой инспекции России (№103052 от 27.05.2020) о том, что задолженностей по налогам у ЗАО "Боллард" нет.

Ответа не последовало. Деньги российской компании остаются под арестом уже более 8 месяцев.

То есть, в одночасье добропорядочное российское предприятие, решившее сотрудничать с кыргызским бизнесом, было объявлено кыргызским должностным лицом преступным.

За помощью о возврате своих денег в Россию ЗАО "Боллард" обратилось к Торговому представителю Российской федерации в Кыргызской Республике (Исх. №39/20 от 15.06.2020), который, в свою очередь, направил письмо Генеральному прокурору КР (Исх. №Т 417-369 от 23.06.2020) с просьбой рассмотреть действия органов власти Кыргызской Республики на предмет их соответствия законам Кыргызской Республики.

По полученной нами информации, ответа не последовало.

Ни в законодательстве КР, ни в подписанных документах между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой не предусмотрено право следователя ГСБЭП при Правительстве КР проводить расследование деятельности российского предприятия на территории России. Также не предусмотрено право кыргызского следователя обвинять российское предприятие в преступной деятельности на территории России и требовать наложения ареста на его денежные средства, тем более при наличии совершенно противоположного мнения российских правоохранительных органов.

Действия ГСБЭП при ПК – это беспрецедентная попытка отобрать деньги у российской компании.

Аналогичная ситуация может повториться с любой частной российской компанией, попытавшейся сотрудничать с кыргызским бизнесом. Ситуация, сложившаяся вокруг нашей компании – пример того, во что, на практике, могут превратиться договоренности, достигнутые кыргызско-российской межправительственной комиссией, в результате действий, исполнителем которых является лейтенант финансовой полиции Кыргызской Республики. Конкретный пример не способствует дальнейшему развитию российско-кыргызских экономических отношений в части интеграции российского и кыргызского частного бизнеса.

Надеемся, что действиям должностных лиц ГСБЭП при ПК будет дана соответствующая оценка в рамках кыргызско-российской межправительственной комиссии и государственных органов Кыргызской Республики.

Просим оказать помощь в возврате в Россию денежных средств российской компании ЗАО "Боллард"" - говорится в письме, которое подписали генеральный директор ЗАО "Боллард" Михаил Суслов и председатель Совета директоров "ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" Александр Румянцев.