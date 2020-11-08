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Госпиталь "Семетей" на авиабазе Ганси начнет прием пациентов с 20 ноября

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- Екатерина Улитина
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Госпиталь "Семетей", расположенный на бывшей авиабазе Ганси возобновит прием пациентов с коронавирусной инфекцией с 20 ноября. Решение было принято по итогам осмотра госпиталя вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой.

Отмечается, что если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится госпиталь подготовят к открытию в течение двух дней.

Напомним, со стороны МЧС было проведено перепрофилирование блока №1160 в реанимационный блок, демонтаж и побелка стен, монтаж канализационной системы, монтаж электропроводки в блоках, установка флаконов в блоках, установка тамбура при входе в реанимационный блок и побелка водоэмульсионной краской стен блоков. Полностью подготовлен приемный блок, прачечная, лаборатория. Для обеспечения теплом в помещениях установлены электроконвекторы. В реанимационном блоке установлено 35 койко-мест и 215 коек-мест в лечебном блоке.


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URL: https://www.vb.kg/393903
Теги:
правительство, больница, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (846 материалов)
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