Госпиталь "Семетей" на авиабазе Ганси начнет прием пациентов с 20 ноября

Госпиталь "Семетей", расположенный на бывшей авиабазе Ганси возобновит прием пациентов с коронавирусной инфекцией с 20 ноября. Решение было принято по итогам осмотра госпиталя вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой.

Отмечается, что если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится госпиталь подготовят к открытию в течение двух дней.

Напомним, со стороны МЧС было проведено перепрофилирование блока №1160 в реанимационный блок, демонтаж и побелка стен, монтаж канализационной системы, монтаж электропроводки в блоках, установка флаконов в блоках, установка тамбура при входе в реанимационный блок и побелка водоэмульсионной краской стен блоков. Полностью подготовлен приемный блок, прачечная, лаборатория. Для обеспечения теплом в помещениях установлены электроконвекторы. В реанимационном блоке установлено 35 койко-мест и 215 коек-мест в лечебном блоке.