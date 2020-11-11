В Кыргызстане 400 новых случаев COVID-19, за сутки скончались три человека

В Кыргызстане на 11 ноября зарегистрировано 400 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 97
Ош - 16
Чуйская область – 56
Ошская область - 35
Таласская область - 19
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 59
Джалал-Абадская область – 78
Баткенская область - 37.
За весь период пандемии зафиксировано 64 360 зараженных коронавирусом. При этом за все время выздоровели 55 306 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 532 человека:
Бишкек – 128
Ош – 16
Чуйская область – 58
Ошская область – 95
Таласская область – 14
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 61
Джалал-Абадская область – 69
Баткенская область – 84.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 4 случая:
Баткенской области – 1
г. Бишкек – 2
г. Ош – 1.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 7, из домашней самоизоляции 5 медработников.
Всего 3658 медицинских работников заболели COVID-19, из которых выздоровели 3457.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
г. Ош – 1.
Так, за сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса, за все время скончались 1188 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2851.
На стационарном лечении находятся 3347 пациентов, из них:
53 человека (1,5%) - удовлетворительное состояние;
2188 (65,3%) - средней тяжести;
948 (28,3%) - тяжелые;
158 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3850 пациентов.