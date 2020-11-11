В Кыргызстане 400 новых случаев COVID-19, за сутки скончались три человека

В Кыргызстане на 11 ноября зарегистрировано 400 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 97

Ош - 16

Чуйская область – 56

Ошская область - 35

Таласская область - 19

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 59

Джалал-Абадская область – 78

Баткенская область - 37.

За весь период пандемии зафиксировано 64 360 зараженных коронавирусом. При этом за все время выздоровели 55 306 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 532 человека:

Бишкек – 128

Ош – 16

Чуйская область – 58

Ошская область – 95

Таласская область – 14

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 61

Джалал-Абадская область – 69

Баткенская область – 84.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 4 случая:

Баткенской области – 1

г. Бишкек – 2

г. Ош – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 7, из домашней самоизоляции 5 медработников.

Всего 3658 медицинских работников заболели COVID-19, из которых выздоровели 3457.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

г. Ош – 1.

Так, за сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса, за все время скончались 1188 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2851.

На стационарном лечении находятся 3347 пациентов, из них:

53 человека (1,5%) - удовлетворительное состояние;

2188 (65,3%) - средней тяжести;

948 (28,3%) - тяжелые;

158 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3850 пациентов.