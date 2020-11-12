В Кыргызстане 527 новых случаев COVID-19, за сутки скончались 5 человек

В Кыргызстане на 12 ноября зарегистрировано 527 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 108

Ош - 51

Чуйская область – 97

Ошская область - 36

Таласская область - 15

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 59

Джалал-Абадская область – 105

Баткенская область - 49.

За весь период зафиксировано 64 887 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 55 824 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 518 человек

Бишкек – 95

Ош – 20

Чуйская область – 38

Ошская область – 69

Таласская область – 21

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 59

Джалал-Абадская область – 108

Баткенская область – 104.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Чуйская область – 1

Баткенская область – 3.

Всего за сутки зарегистрировано 5 смертей, за весь период пандемии - 1193 человека.

На стационарном лечении – 3322 пациента, из них:

54 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2164 (65,1%) - средней тяжести;

954 (28,7%) - тяжелые;

150 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3874 пациента.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3963.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 4 случая:

Баткенской области – 1

г. Бишкек – 2

Джалал-Абадской области – 1.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 1 медик, из домашней самоизоляции - 6.

За все время СOVID-19 заразились 3662 медработника, из которых выздоровели 3464.