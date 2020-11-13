В Кыргызстане 567 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 13 ноября зарегистрировано 567 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 136
Ош - 41
Чуйская область – 96
Ошская область - 65
Таласская область - 17
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 57
Джалал-Абадская область – 101
Баткенская область - 42.
За весь период зафиксировано 65 454 зараженных коронавирусом, при этом за все время выздоровели 56 307 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 483 человека:
Бишкек – 86
Ош – 15
Чуйская область – 47
Ошская область – 65
Таласская область – 10
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 67
Джалал-Абадская область – 97
Баткенская область – 90.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Баткенская область – 1.
Так, за сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса, за весь период пандемии - 1195.
На стационарном лечении – 3347 пациентов, из них:
54 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2168 (64,7%) - средней тяжести;
979 (29,2%) - тяжелые;
146 (4,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3916 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3482.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 15 случаев:
Баткенской области – 4
г. Бишкек – 5
Чуйской области – 1
Джалал-Абадской области – 2
Иссык-Кульской области – 3.
За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 5 медиков, из домашней самоизоляции 4.
За все время COVID-19 заразились 3677 медработников, из которых выздоровели 3473.