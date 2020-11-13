В Кыргызстане 567 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 13 ноября зарегистрировано 567 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 136

Ош - 41

Чуйская область – 96

Ошская область - 65

Таласская область - 17

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 57

Джалал-Абадская область – 101

Баткенская область - 42.

За весь период зафиксировано 65 454 зараженных коронавирусом, при этом за все время выздоровели 56 307 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 483 человека:

Бишкек – 86

Ош – 15

Чуйская область – 47

Ошская область – 65

Таласская область – 10

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 67

Джалал-Абадская область – 97

Баткенская область – 90.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Баткенская область – 1.

Так, за сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса, за весь период пандемии - 1195.

На стационарном лечении – 3347 пациентов, из них:

54 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2168 (64,7%) - средней тяжести;

979 (29,2%) - тяжелые;

146 (4,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3916 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3482.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 15 случаев:

Баткенской области – 4

г. Бишкек – 5

Чуйской области – 1

Джалал-Абадской области – 2

Иссык-Кульской области – 3.

За сутки в с выздоровлением выписаны из стационаров 5 медиков, из домашней самоизоляции 4.

За все время COVID-19 заразились 3677 медработников, из которых выздоровели 3473.