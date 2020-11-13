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Кыргызстан-Россия. "Хорошо, что Жапаров воспользовался удобным случаем"

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- Оксана Гут
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Накануне состоялся первый телефонный разговор Садыра Жапарова в качестве и.о. президента Кыргызстана с главой России Владимиром Путиным. Пресс-службы обеих сторон информировали, что в ходе разговора были обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-кыргызских отношений.

"Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Кыргызстане и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем", - отмечено в официальных пресс-релизах.

В Кремле лишь акцентировали, что разговор прошел по инициативе кыргызской стороны. Напомним, Садыр Жапаров попросил Владимира Путина связаться с ним по телефону прямо в ходе заседания Совета глав государств ШОС, которое проходило 10 ноября в формате видеоконференции. Эту инициативу Жапарова бурно взялись обсуждать пользователи соцсетей. Мол, негоже и.о. президента страны в общем чате просить аудиенции у российского лидера. Что говорить, а вопросы "натянутых отношений" между двумя стратегическими партнерами - Кыргызстаном и Россией - муссируются с самого назначения Садыра Жапарова премьер-министром КР.

Ведь, отметим, 15 октября в российских изданиях появилась информация со ссылкой на источник в Министерстве финансов РФ, что Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Кыргызстану. Под угрозу попало и выделение кредита в 100 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на поддержку отечественной экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. А ведь эти деньги уже были заложены в бюджет страны.

Вопрос о том, действительно ли российско-кыргызские отношение "дали трещину", редакция VB.KG решила задать политологу Марсу Сариеву.

"Садыр Жапаров и Владимир Путин поговорили, и это главное. Вопрос с выделением кредита в 100 млн долларов урегулирован, как известно, наша делегация отправляется в Москву для окончательного решения этого вопроса. Москва просто взяла паузу и ждала легитимизации власти в Кыргызстане. Никакой смены направленности в геополитическом плане не было, мы остаемся в тех же рамках и договоренностях. Это был лишь вопрос времени. Как ранее говорил Жапаров, первым его официальным визитом после избрания будет визит в Москву. Понятно, что и другие страны сейчас в отношении Кыргызстана взяли паузу до тех пор, когда вопросы с транзитом власти в стране будут полностью решены", - высказался эксперт.

Сариев также прокомментировал "скандальную" инициативу Жапарова о просьбе телефонного разговора.

"Сейчас, действительно, люди это активно обсуждают, кто-то осуждает Жапарова. Но я считаю его инициативу, наоборот, хорошей. Кыргызстан находится в тяжелых экономических и политических условиях. Заседание глав государств ШОС было удобным случаем, и Жапаров им воспользовался. Не надо делать никаких ненужных выводов из его поступка. Я думаю, главное результат, а результат был положительным", - заключил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/394063
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, деньги, политика, кыргызско-российское сотрудничество, Помощь, ШОС
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