В Кыргызстане 499 новых случаев COVID-19, скончался за сутки 1 человек

В Кыргызстане на 14 ноября зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 108
Ош - 46
Чуйская область – 83
Ошская область - 52
Таласская область - 20
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 59
Джалал-Абадская область – 70
Баткенская область - 49.
За весь период пандемии зафиксировано 65 953 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 56 847 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 540 человек:
Бишкек – 93
Ош – 36
Чуйская область – 87
Ошская область – 66
Таласская область – 31
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 51
Джалал-Абадская область – 76
Баткенская область – 94.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Баткенская область – 1.
За сутки зарегистрирована 1 смерть от коронавируса, за весь период пандемии - 1196.
На стационарном лечении – 3315 пациентов, из них:
58 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;
2124 (64,0%) - средней тяжести;
1004 (30,2%) - тяжелые;
129 (3,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3905 пациентов.