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В Кыргызстане 499 новых случаев COVID-19, скончался за сутки 1 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 14 ноября зарегистрировано 499 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 108

Ош - 46

Чуйская область – 83

Ошская область - 52

Таласская область - 20

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 59

Джалал-Абадская область – 70

Баткенская область - 49.

За весь период пандемии зафиксировано 65 953 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 56 847 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 540 человек:

Бишкек – 93

Ош – 36

Чуйская область – 87

Ошская область – 66

Таласская область – 31

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 76

Баткенская область – 94.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Баткенская область – 1.

За сутки зарегистрирована 1 смерть от коронавируса, за весь период пандемии - 1196.

На стационарном лечении – 3315 пациентов, из них:

58 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;

2124 (64,0%) - средней тяжести;

1004 (30,2%) - тяжелые;

129 (3,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3905 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/394078
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (854 материалов)
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