В Кыргызстане 551 новый случай COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 15 ноября зарегистрирован 551 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 147
Ош - 34
Чуйская область – 104
Ошская область - 42
Таласская область - 25
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 62
Джалал-Абадская область – 77
Баткенская область - 54.
За весь период зафиксировано 66 504 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 57 321 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 474 человека:
Бишкек – 105
Ош – 24
Чуйская область – 43
Ошская область – 67
Таласская область – 16
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 85
Баткенская область – 93.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Ошская область – 1.
Всего за сутки зарегистрировано 3 смерти, за весь период пандемии - 1199.
На стационарном лечении – 3318 пациентов, из них:
55 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2148 (64,7%) - средней тяжести;
987 (29,7%) - тяжелые;
128 (3,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3972 пациента.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2581.