В Кыргызстане 551 новый случай COVID-19, скончались за сутки 3 человека

В Кыргызстане на 15 ноября зарегистрирован 551 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 147

Ош - 34

Чуйская область – 104

Ошская область - 42

Таласская область - 25

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 62

Джалал-Абадская область – 77

Баткенская область - 54.

За весь период зафиксировано 66 504 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 57 321 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 474 человека:

Бишкек – 105

Ош – 24

Чуйская область – 43

Ошская область – 67

Таласская область – 16

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 85

Баткенская область – 93.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Ошская область – 1.

Всего за сутки зарегистрировано 3 смерти, за весь период пандемии - 1199.

На стационарном лечении – 3318 пациентов, из них:

55 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2148 (64,7%) - средней тяжести;

987 (29,7%) - тяжелые;

128 (3,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3972 пациента.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2581.