За сутки коронавирусом заразились еще 22 медработника

За сутки коронавирусом заразились еще 22 медицинских работника. Из них пятеро медиков работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Баткенской области – 4 (2 в красной зоне)
г. Бишкек – 3 (2 в красной зоне)
Чуйской области – 5 (1 в красной зоне)
Ошской области – 1
Джалал-Абадской области – 1
Иссык-Кульской области – 6
Таласской области – 2.
За сутки в с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 7 медработников.
За время пандемии COVID-19 заболели 3715 медиков, из которых выздоровели 3490.