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За сутки коронавирусом заразились еще 22 медработника

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирусом заразились еще 22 медицинских работника. Из них пятеро медиков работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Баткенской области – 4 (2 в красной зоне)

г. Бишкек – 3 (2 в красной зоне)

Чуйской области – 5 (1 в красной зоне)

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 1

Иссык-Кульской области – 6

Таласской области – 2.

За сутки в с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 7 медработников.

За время пандемии COVID-19 заболели 3715 медиков, из которых выздоровели 3490.


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URL: https://www.vb.kg/394098
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (857 материалов)
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