За сутки коронавирусом заразились еще 22 медработника

За сутки коронавирусом заразились еще 22 медицинских работника. Из них пятеро медиков работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Баткенской области – 4 (2 в красной зоне)

г. Бишкек – 3 (2 в красной зоне)

Чуйской области – 5 (1 в красной зоне)

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 1

Иссык-Кульской области – 6

Таласской области – 2.

За сутки в с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 7 медработников.

За время пандемии COVID-19 заболели 3715 медиков, из которых выздоровели 3490.