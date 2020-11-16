В Кыргызстане 479 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 16 ноября зарегистрировано 479 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 169

Ош - 26

Чуйская область – 77

Ошская область - 15

Таласская область - 23

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 59

Джалал-Абадская область – 64

Баткенская область - 45.

За весь период зафиксировано 66 983 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 57 760 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 439 человек:

Бишкек – 104

Ош – 17

Чуйская область – 53

Ошская область – 39

Таласская область – 15

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 42

Джалал-Абадская область – 83

Баткенская область – 84.

На стационарном лечении – 3279 пациентов, из них:

64 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;

2134 (65,0%) - средней тяжести;

955 (29,1%) - тяжелые;

126 (3,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 4043 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Таласская область – 2.

Так, за сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1203.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 1293.