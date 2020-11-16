В Кыргызстане 479 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 16 ноября зарегистрировано 479 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 169
Ош - 26
Чуйская область – 77
Ошская область - 15
Таласская область - 23
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 59
Джалал-Абадская область – 64
Баткенская область - 45.
За весь период зафиксировано 66 983 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 57 760 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 439 человек:
Бишкек – 104
Ош – 17
Чуйская область – 53
Ошская область – 39
Таласская область – 15
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 42
Джалал-Абадская область – 83
Баткенская область – 84.
На стационарном лечении – 3279 пациентов, из них:
64 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;
2134 (65,0%) - средней тяжести;
955 (29,1%) - тяжелые;
126 (3,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 4043 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Таласская область – 2.
Так, за сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1203.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 1293.