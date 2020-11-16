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За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медработников

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирусом заболели еще 20 медицинских работников. Из них 2 медика работающих в красной зоне. Об этом 16 ноября сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

Баткенской области – 2

г. Бишкек – 7 (1 в красной зоне)

Чуйской области – 3 (1 в красной зоне)

г. Ош – 1

Джалал-Абадской области – 4

Таласской области – 3.

За сутки выписаны с выздоровлением из стационаров 3, из домашней самоизоляции - 6 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3735 медработников, из которых выздоровели 3499.


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URL: https://www.vb.kg/394113
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (859 материалов)
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