За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медработников

За сутки коронавирусом заболели еще 20 медицинских работников. Из них 2 медика работающих в красной зоне. Об этом 16 ноября сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

Баткенской области – 2

г. Бишкек – 7 (1 в красной зоне)

Чуйской области – 3 (1 в красной зоне)

г. Ош – 1

Джалал-Абадской области – 4

Таласской области – 3.

За сутки выписаны с выздоровлением из стационаров 3, из домашней самоизоляции - 6 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3735 медработников, из которых выздоровели 3499.