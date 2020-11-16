За сутки коронавирус подтвердился еще у 20 медработников

За сутки коронавирусом заболели еще 20 медицинских работников. Из них 2 медика работающих в красной зоне. Об этом 16 ноября сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены в:
Баткенской области – 2
г. Бишкек – 7 (1 в красной зоне)
Чуйской области – 3 (1 в красной зоне)
г. Ош – 1
Джалал-Абадской области – 4
Таласской области – 3.
За сутки выписаны с выздоровлением из стационаров 3, из домашней самоизоляции - 6 медиков.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3735 медработников, из которых выздоровели 3499.