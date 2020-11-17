В Кыргызстане 486 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировано 486 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 143

Ош - 22

Чуйская область – 137

Ошская область - 32

Таласская область - 18

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 42

Джалал-Абадская область – 49

Баткенская область - 36.

За весь период зафиксировано 67 469 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 58 315 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 555 человек:

Бишкек – 140

Ош – 15

Чуйская область – 92

Ошская область – 72

Таласская область – 18

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 90

Баткенская область – 72.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Таласская область – 1

Чуйская область – 1.

Всего за сутки зарегистрировано четыре смерти, за весь период - 1207 смертей от коронавируса.

На стационарном лечении – 3138 пациентов, из них:

52 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2082 (66,3%) - средней тяжести;

822 (28,1%) - тяжелые;

122 (3,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 4100 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3749.