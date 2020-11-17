В Кыргызстане 486 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 17 ноября зарегистрировано 486 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 143
Ош - 22
Чуйская область – 137
Ошская область - 32
Таласская область - 18
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 42
Джалал-Абадская область – 49
Баткенская область - 36.
За весь период зафиксировано 67 469 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 58 315 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 555 человек:
Бишкек – 140
Ош – 15
Чуйская область – 92
Ошская область – 72
Таласская область – 18
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 51
Джалал-Абадская область – 90
Баткенская область – 72.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Таласская область – 1
Чуйская область – 1.
Всего за сутки зарегистрировано четыре смерти, за весь период - 1207 смертей от коронавируса.
На стационарном лечении – 3138 пациентов, из них:
52 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2082 (66,3%) - средней тяжести;
822 (28,1%) - тяжелые;
122 (3,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 4100 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3749.