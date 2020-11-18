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В Кыргызстане 425 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 18 ноября зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 110

Ош - 13

Чуйская область – 117

Ошская область - 50

Таласская область - 8

Нарынская область - 8

Иссык-Кульская область – 55

Джалал-Абадская область – 35

Баткенская область - 29.

За весь период зафиксировано 67 894 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 58 846 человек.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 531 человек:

Бишкек – 146

Ош – 15

Чуйская область – 93

Ошская область – 69

Таласская область – 17

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 71

Баткенская область – 59.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Таласская область – 1

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 1

Ошская область – 1.

Так, за сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период пандемии - 1212 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3206.

На стационарном лечении – 3136 пациентов, из них:

52 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;

2074 (66,1%) - средней тяжести;

897 (28,6%) - тяжелые;

113 (3,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3980 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/394191
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (865 материалов)
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