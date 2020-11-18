В Кыргызстане 425 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 18 ноября зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 110
Ош - 13
Чуйская область – 117
Ошская область - 50
Таласская область - 8
Нарынская область - 8
Иссык-Кульская область – 55
Джалал-Абадская область – 35
Баткенская область - 29.
За весь период зафиксировано 67 894 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 58 846 человек.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 531 человек:
Бишкек – 146
Ош – 15
Чуйская область – 93
Ошская область – 69
Таласская область – 17
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 51
Джалал-Абадская область – 71
Баткенская область – 59.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Таласская область – 1
Чуйская область – 1
Джалал-Абадская область – 1
Ошская область – 1.
Так, за сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период пандемии - 1212 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3206.
На стационарном лечении – 3136 пациентов, из них:
52 человека (1,6%) - удовлетворительное состояние;
2074 (66,1%) - средней тяжести;
897 (28,6%) - тяжелые;
113 (3,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3980 пациентов.