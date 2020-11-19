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В Кыргызстане 422 новых случая COVID-19, за сутки скончались 5 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане зарегистрировано 422 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 130

Ош - 22

Чуйская область – 93

Ошская область - 45

Таласская область - 20

Нарынская область - 16

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 24

Баткенская область - 21.

За весь период зафиксировано 68 316 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 59 362 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 516 человек:

Бишкек – 168

Ош – 10

Чуйская область – 78

Ошская область – 49

Таласская область – 16

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 45

Джалал-Абадская область – 50

Баткенская область – 92.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Таласская область – 1

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 1

Ошская область – 1.

Всего за сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период 1217 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3060.

На стационарном лечении – 3144 пациента, из них:

58 человек (1,8%) - удовлетворительное состояние;

2072 (65,9%) - средней тяжести;

885 (28,1%) - тяжелые;

129 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3870 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/394223
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (867 материалов)
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