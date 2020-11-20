В Кыргызстане 386 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 20 ноября зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 119
Ош - 2
Чуйская область – 118
Ошская область - 30
Таласская область - 17
Нарынская область - 11
Иссык-Кульская область – 55
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область - 27.
За весь период зафиксировано 68 702 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 59 789 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 427 человек:
Бишкек – 91
Ош – 2
Чуйская область – 81
Ошская область – 55
Таласская область – 11
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 33
Джалал-Абадская область – 85
Баткенская область – 66.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 4
Нарынская область – 1
Ошская область – 1.
Так, за сутки от коронавируса скончались 6 человек, за все время пандемии - 1223 человека.
На стационарном лечении – 3137 пациентов, из них:
56 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;
2090 (66,6%) - средней тяжести;
865 (27,5%) - тяжелые;
126 (4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3826 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3373.