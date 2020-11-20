В Кыргызстане 386 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 20 ноября зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 119

Ош - 2

Чуйская область – 118

Ошская область - 30

Таласская область - 17

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область – 55

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 27.

За весь период зафиксировано 68 702 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 59 789 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 427 человек:

Бишкек – 91

Ош – 2

Чуйская область – 81

Ошская область – 55

Таласская область – 11

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 33

Джалал-Абадская область – 85

Баткенская область – 66.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 4

Нарынская область – 1

Ошская область – 1.

Так, за сутки от коронавируса скончались 6 человек, за все время пандемии - 1223 человека.

На стационарном лечении – 3137 пациентов, из них:

56 человек (1,7%) - удовлетворительное состояние;

2090 (66,6%) - средней тяжести;

865 (27,5%) - тяжелые;

126 (4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3826 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3373.