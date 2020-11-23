Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, скончались за сутки 6 человек

47  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 101

Ош - 2

Чуйская область – 51

Ошская область - 19

Таласская область - 16

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 72

Баткенская область - 8.

За весь период зафиксировано 69 885 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 61 160 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 349 человек:

Бишкек – 112

Ош – 1

Чуйская область – 44

Ошская область – 29

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 54

Баткенская область – 70.

На стационарном лечении – 3096 пациентов, из них:

65 человек (2,0%) - удовлетворительное состояние;

2064 (66,6%) - средней тяжести;

829 (26,7%) - тяжелые;

138 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3648 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Чуйская область – 2

Таласская область – 1

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период пандемии - 1237.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1176.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394327
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (871 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  