В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 101
Ош - 2
Чуйская область – 51
Ошская область - 19
Таласская область - 16
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 72
Баткенская область - 8.
За весь период зафиксировано 69 885 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 61 160 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 349 человек:
Бишкек – 112
Ош – 1
Чуйская область – 44
Ошская область – 29
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 54
Баткенская область – 70.
На стационарном лечении – 3096 пациентов, из них:
65 человек (2,0%) - удовлетворительное состояние;
2064 (66,6%) - средней тяжести;
829 (26,7%) - тяжелые;
138 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3648 пациентов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Чуйская область – 2
Таласская область – 1
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период пандемии - 1237.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1176.