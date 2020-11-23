В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 23 ноября зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 101

Ош - 2

Чуйская область – 51

Ошская область - 19

Таласская область - 16

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 72

Баткенская область - 8.

За весь период зафиксировано 69 885 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 61 160 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 349 человек:

Бишкек – 112

Ош – 1

Чуйская область – 44

Ошская область – 29

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 54

Баткенская область – 70.

На стационарном лечении – 3096 пациентов, из них:

65 человек (2,0%) - удовлетворительное состояние;

2064 (66,6%) - средней тяжести;

829 (26,7%) - тяжелые;

138 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3648 пациентов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Чуйская область – 2

Таласская область – 1

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период пандемии - 1237.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1176.