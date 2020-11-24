В Кыргызстане 481 новый случай COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрирован 481 новый случай COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев короновируса превысило 70 тысяч. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 124
Ош - 16
Чуйская область – 176
Ошская область - 22
Таласская область - 14
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 67
Баткенская область - 21.
За весь период зафиксировано 70 366 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 61 593 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 433 человека:
Бишкек – 80
Ош – 18
Чуйская область – 82
Ошская область – 77
Таласская область – 30
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 54
Джалал-Абадская область – 50
Баткенская область – 34.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Таласская область – 1
Чуйская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1241 человек.
На стационарном лечении – 2948 пациентов, из них:
64 человека (2,1%) - удовлетворительное состояние;
1937 (65,7%) - средней тяжести;
800 (27,1%) - тяжелые;
147 (4,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3829 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3084.