В Кыргызстане 481 новый случай COVID-19, за сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 24 ноября зарегистрирован 481 новый случай COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев короновируса превысило 70 тысяч. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 124

Ош - 16

Чуйская область – 176

Ошская область - 22

Таласская область - 14

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 67

Баткенская область - 21.

За весь период зафиксировано 70 366 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 61 593 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 433 человека:

Бишкек – 80

Ош – 18

Чуйская область – 82

Ошская область – 77

Таласская область – 30

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 54

Джалал-Абадская область – 50

Баткенская область – 34.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Таласская область – 1

Чуйская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1241 человек.

На стационарном лечении – 2948 пациентов, из них:

64 человека (2,1%) - удовлетворительное состояние;

1937 (65,7%) - средней тяжести;

800 (27,1%) - тяжелые;

147 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3829 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3084.