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За сутки коронавирус подтвердился еще у 16 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За сутки по стране коронавирусом заразились еще 16 медицинских работников. Из них трое работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

г.Бишкек – 5 (2 в красной зоне)

Чуйской области – 2

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 3

Баткенской области – 2 (1 в красной зоне)

Иссык-Кульской области – 1

Нарынской области – 1

Таласской области – 1.

В то же время с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 7 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3831 медработника, из которых выздоровели 3552.


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URL: https://www.vb.kg/394381
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (874 материалов)
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