За сутки коронавирус подтвердился еще у 16 медицинских работников

За сутки по стране коронавирусом заразились еще 16 медицинских работников. Из них трое работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены в:
г.Бишкек – 5 (2 в красной зоне)
Чуйской области – 2
Ошской области – 1
Джалал-Абадской области – 3
Баткенской области – 2 (1 в красной зоне)
Иссык-Кульской области – 1
Нарынской области – 1
Таласской области – 1.
В то же время с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции 7 медиков.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3831 медработника, из которых выздоровели 3552.