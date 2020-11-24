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Еще минус один. Турсунбек Жумабеков передумал баллотироваться в президенты

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- Оксана Гут
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Еще один претендент на пост президента Кыргызстана отозвал документы из ЦИК.

"Сегодня, 24 ноября, гражданин Кыргызской Республики Жумабеков Турсунбек Толонбекович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента КР, назначенных на 10 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отметим, уже с предвыборной гонки на пост президента страны сошли 18 кандидатов. Из 65-ти человек осталось 47.


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URL: https://www.vb.kg/394386
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (171 материалов)
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