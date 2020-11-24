Еще минус один. Турсунбек Жумабеков передумал баллотироваться в президенты

Еще один претендент на пост президента Кыргызстана отозвал документы из ЦИК.

"Сегодня, 24 ноября, гражданин Кыргызской Республики Жумабеков Турсунбек Толонбекович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента КР, назначенных на 10 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отметим, уже с предвыборной гонки на пост президента страны сошли 18 кандидатов. Из 65-ти человек осталось 47.