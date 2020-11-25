В Кыргызстане 378 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 25 ноября зарегистрировано 378 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 80

Ош - 11

Чуйская область – 111

Ошская область - 45

Таласская область - 11

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 54

Баткенская область - 28.

За весь период зафиксировано 70 744 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 62 048 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 111

Ош – 13

Чуйская область – 68

Ошская область – 53

Таласская область – 32

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 63

Джалал-Абадская область – 56

Баткенская область – 46.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Таласская область – 1

Баткенская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1245.

На стационарном лечении – 2851 пациентов, из них:

60 человек (2,1%) - удовлетворительное состояние;

1870 (65,5%) - средней тяжести;

794 (27,8%) - тяжелые;

127 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3832 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3412.