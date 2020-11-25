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Пациенты с COVID-19 и внебольничной пневмонией госпитализируются бесплатно

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- Оксана Гут
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Фонд ОМС напоминает, что граждане с диагнозом Covid-19, с лабораторным подтверждением и без, не зависимо от наличия гражданства, льгот и статуса застрахованности госпитализируются в стационары без внесения сооплаты.

Расходы, связанные с госпитализацией и лечением пациентов с Covid-19, с лабораторым подтверждением и без, осуществляются за счет средств организаций здравоохранения.

"Закуп медикаментов для лечения больных с Covid-19 и внебольничной пневмонией осуществляет каждая организация здравоохранения самостоятельно, в зависимости от своих потребностей, а также согласно разработанного и утверждённого Министерством здравоохранения клинического протокола", - отметила председатель Фонда ОМС Эльнура Боронбаева.

ФОМС оплачивает стационарам за каждый пролеченный случай в зависимости от степени тяжести больного.

По данным Республиканского штаба по борьбе с Covid-19, на 22 ноября 3096 больных находятся на лечении в стационарах республики. Из

них со средней степенью 2064 человека, в тяжелом состоянии 829 человек и в крайне-тяжелом состоянии - 138 больных.

Справка:

Организации здравоохранения, работающие в системе Единого плательщика, на 15 ноября имели запас медикаментов в целом на 234,7 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/394447
Теги:
Минздрав, ФОМС, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (877 материалов)
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