В Кыргызстане 427 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 179

Ош - 17

Чуйская область – 94

Ошская область - 36

Таласская область - 13

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 23

Баткенская область - 28.

За весь период зафиксировано 71 171 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 62 544 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 496 человек:

Бишкек – 137

Ош – 13

Чуйская область – 74

Ошская область – 53

Таласская область – 24

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 64

Джалал-Абадская область – 64

Баткенская область – 54.

На стационарном лечении – 2861 пациент, из них:

56 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;

1905 (66,5%) - средней тяжести;

785 (27,4%) - тяжелые;

115 (4,0%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3832 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 5

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период 1251 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1293.