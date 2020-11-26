В Кыргызстане 427 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 6 человек

В Кыргызстане на 26 ноября зарегистрировано 427 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 179
Ош - 17
Чуйская область – 94
Ошская область - 36
Таласская область - 13
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 23
Баткенская область - 28.
За весь период зафиксировано 71 171 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 62 544 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 496 человек:
Бишкек – 137
Ош – 13
Чуйская область – 74
Ошская область – 53
Таласская область – 24
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 64
Джалал-Абадская область – 64
Баткенская область – 54.
На стационарном лечении – 2861 пациент, из них:
56 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;
1905 (66,5%) - средней тяжести;
785 (27,4%) - тяжелые;
115 (4,0%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3832 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 5
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период 1251 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1293.