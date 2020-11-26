COVID-19: Стоимость КТ не снизится, лекарств хватит на 3 месяца

В настоящее время организации и учреждения здравоохранения имеют достаточные запасы лекарственных средств на 1-3 месяца. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, ФОМС закупил лекарства на 235 миллионов сомов. Лекарства также закупались в рамках проекта Всемирного банка. Все препараты распределяются по регионам согласно заявок.

"Наша страна зависит от импорта. Все лекарства привозные. Поэтому я встретилась с представителями частных фармацевтических компаний и посмотрела запасы на складе Фонда государственного материального резерва. Фонд матрезерва закупит еще медикаментов на 250 миллионов сомов. Следует отметить, что протоколы лечения COVID во всем мире одинаковы. Поэтому некоторых препаратов не хватает. В частности, нехватка по 14 позициям, но их запасы пополнились лекарствами, которые их заменяют (дженерики)", - отметила Сурабалдиева.

Решением Республиканского штаба создана межведомственная рабочая группа по мониторингу цен на лекарства в аптеках. 98% препаратов от коронавируса ввозятся из разных стран, поэтому в ценах существует разница.

Что касается аппаратов компьютерной томографии и рентген аппаратов.

"Возникали вопросы о снижении стоимости услуг компьютерной томографии. Эту проблему сложно решить. Сами аппараты очень дорогие и привезены частными предпринимателями. В частности, стоимость одного аппарата составляет около 1,5 млн сомов, вопрос транспортировки еще сложнее. В связи с растущим спросом на этот аппарат в мире, на заводах наблюдается дефицит производства", - пояснила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время правительство планирует закупить по одному аппарату компьютерной томографии в каждую область. Доноры определены, процесс закупки продолжается.

На сегодня по стране имеется 168 рентген аппаратов.

"Во время пандемии была выявлена потребность в 73 аппаратах, из которых в общей сложности были найдены источники для покупки 62 рентген аппаратов - 22 были закуплены. Еще 40 аппаратов поступят в декабре. В рамках проекта ERIK закуплено 7 рентген аппаратов за 68 тысяч долларов. Все аппараты были разделены по регионам", - заключила Сурабалдиева.