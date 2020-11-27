В Кыргызстане 377 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 27 ноября зарегистрировано 377 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 100
Ош - 8
Чуйская область – 127
Ошская область - 26
Таласская область - 15
Нарынская область - 13
Иссык-Кульская область – 36
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область - 30.
За весь период зафиксировано 71 548 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 62 946 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 402 человека:
Бишкек – 122
Ош – 17
Чуйская область – 75
Ошская область – 44
Таласская область – 11
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 48
Баткенская область – 49.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 4
Нарынская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, за весь период - 1256 человек.
На стационарном лечении – 2875 пациентов, из них:
53 человека (1,8%) - удовлетворительное состояние;
1961 (68,2%) - средней тяжести;
746 (25,9%) - тяжелые;
115 (4,0%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3698 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3388.