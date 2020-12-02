За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 медицинских работников

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев. Из них 4 медика работающих в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены в:

г.Бишкек – 3 (3 в красной зоне)

Чуйской области – 2

Ошской области – 3

Джалал-Абадской области – 1

Баткенской области – 2 (1 в красной зоне)

Таласской области – 1.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 6, из домашней самоизоляции 9 медработников.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 3932 медиков, из которых выздоровели 3623.