В Кыргызстане 420 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировано 420 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 179

Ош - 8

Чуйская область – 112

Ошская область - 26

Таласская область - 13

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область - 28.

За весь период пандемии зафиксировано 73 933 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 65 589 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 400 человек:

Бишкек – 99

Ош – 55

Чуйская область – 86

Ошская область – 21

Таласская область – 5

Нарынская область – 12

Иссык-Кульская область – 35

Джалал-Абадская область – 50

Баткенская область – 37.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек область – 3

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1281 человек.

На стационарном лечении – 2689 пациентов, из них:

37 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;

1809 (67,2%) - средней тяжести;

725 (26,9%) - тяжелые;

120 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3570 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –3665.