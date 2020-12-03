В Кыргызстане 420 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 3 декабря зарегистрировано 420 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 179
Ош - 8
Чуйская область – 112
Ошская область - 26
Таласская область - 13
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область - 28.
За весь период пандемии зафиксировано 73 933 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 65 589 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 400 человек:
Бишкек – 99
Ош – 55
Чуйская область – 86
Ошская область – 21
Таласская область – 5
Нарынская область – 12
Иссык-Кульская область – 35
Джалал-Абадская область – 50
Баткенская область – 37.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек область – 3
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1281 человек.
На стационарном лечении – 2689 пациентов, из них:
37 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;
1809 (67,2%) - средней тяжести;
725 (26,9%) - тяжелые;
120 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3570 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –3665.