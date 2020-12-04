В Кыргызстане 440 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 4 декабря зарегистрировано 440 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 109
Ош - 17
Чуйская область – 162
Ошская область - 24
Таласская область - 13
Нарынская область - 14
Иссык-Кульская область – 37
Джалал-Абадская область – 39
Баткенская область - 25.
За весь период зафиксировано 74 373 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 66 113 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 524 человека:
Бишкек – 132
Ош – 35
Чуйская область – 137
Ошская область – 33
Таласская область – 9
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 69
Джалал-Абадская область – 49
Баткенская область – 52.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек область – 1
Чуйская область – 1
Иссык-Кульская область – 1
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1285 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –2977.
На стационарном лечении – 2635 пациентов, из них:
28 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
1819 (69,0%) - средней тяжести;
668 (25,3%) - тяжелые;
120 (4,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3528 пациентов.