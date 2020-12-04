В Кыргызстане 440 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 4 декабря зарегистрировано 440 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 109

Ош - 17

Чуйская область – 162

Ошская область - 24

Таласская область - 13

Нарынская область - 14

Иссык-Кульская область – 37

Джалал-Абадская область – 39

Баткенская область - 25.

За весь период зафиксировано 74 373 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 66 113 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 524 человека:

Бишкек – 132

Ош – 35

Чуйская область – 137

Ошская область – 33

Таласская область – 9

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 69

Джалал-Абадская область – 49

Баткенская область – 52.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек область – 1

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за все время пандемии - 1285 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки –2977.

На стационарном лечении – 2635 пациентов, из них:

28 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;

1819 (69,0%) - средней тяжести;

668 (25,3%) - тяжелые;

120 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3528 пациентов.