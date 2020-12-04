За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 медицинских работников. Из них трое работающий в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены:
Чуйской области – 5 (1 в красной зоне)
г.Ош – 1
Ошской области – 1
Джалал-Абадской области – 1 (1 в красной зоне)
Иссык-Кульской области – 3
Таласской области – 1 (1 в красной зоне).
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 10, из домашней самоизоляции 5 медиков.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3956 медработников, из которых выздоровели 3649.