За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 медицинских работников. Из них трое работающий в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены:

Чуйской области – 5 (1 в красной зоне)

г.Ош – 1

Ошской области – 1

Джалал-Абадской области – 1 (1 в красной зоне)

Иссык-Кульской области – 3

Таласской области – 1 (1 в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 10, из домашней самоизоляции 5 медиков.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3956 медработников, из которых выздоровели 3649.