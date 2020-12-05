Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 102.47 - 103.97

"Это скандал". В Джалал-Абаде 8 человек умерли из-за неправильного лечения

358  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абаде восемь человек с диагнозом коронавирус умерли из-за неправильного лечения на первых стадиях заболевания. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

- На начальной стадии, зачастую, ковидные пациенты буквально "залечиваются" до смерти антибиотиками, гормонами - не из протокола. Из Джалал-Абадской частной клиники в государственную территориальную больницу перевели 9 пациентов, 8 умерли. В штабе дала поручение прокуратуре разобраться. Это скандал", - считает Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что на врачи жалуются, что на них часто давят родственники пациентов, которые требуют проколоть, дать какие-нибудь сильные антибиотики. "А ведь организму тоже надо время побороться с ковидом!", - считает вице-премьер.

Отметим, в Кыргызстане первые случаи коронавируса были зафиксированы в марте. Сейчас болезнь перенесли более 74 тысяч человек, скончались 1290 человек. За это время Министерство здравоохранения поменяло несколько протоколов лечения этого заболевания. В настоящее время действует четвертый протокол.

фото иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394844
Теги:
Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (902 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  