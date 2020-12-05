"Это скандал". В Джалал-Абаде 8 человек умерли из-за неправильного лечения

В Джалал-Абаде восемь человек с диагнозом коронавирус умерли из-за неправильного лечения на первых стадиях заболевания. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

- На начальной стадии, зачастую, ковидные пациенты буквально "залечиваются" до смерти антибиотиками, гормонами - не из протокола. Из Джалал-Абадской частной клиники в государственную территориальную больницу перевели 9 пациентов, 8 умерли. В штабе дала поручение прокуратуре разобраться. Это скандал", - считает Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что на врачи жалуются, что на них часто давят родственники пациентов, которые требуют проколоть, дать какие-нибудь сильные антибиотики. "А ведь организму тоже надо время побороться с ковидом!", - считает вице-премьер.

Отметим, в Кыргызстане первые случаи коронавируса были зафиксированы в марте. Сейчас болезнь перенесли более 74 тысяч человек, скончались 1290 человек. За это время Министерство здравоохранения поменяло несколько протоколов лечения этого заболевания. В настоящее время действует четвертый протокол.

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