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ЦИК вернула документы 13 выдвинутым кандидатам на должность Президента КР

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- Оксана Гут
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ЦИК КР вернула документы 13 выдвинутым кандидатам на должность Президента КР. Соответствующее решение принято накануне на заседании ведомства.

В частности, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение удовлетворить заявления и возвратить документы, прекратить полномочия уполномоченных представителей по выборам и финансовым вопросам 13 кандидатов на должность Президента КР:

Бакир уулу Т. – подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 13 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Жумагулов Б.С. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Исабеков К.С. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Камчиев Ж. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 12 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Малиев А.К. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 12 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Сыдыков А.Т. подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 5 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Темишов Б. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Тукунов А.Ш. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Турдумалиев С.А. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 5 ноября 2020 года, 1 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Шер-Нияз С. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 12 ноября 2020 года, 1 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Энназаров С.А. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Эсенбеков А.Э. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 11 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление;

Маматов А.Д. - подал заявление о намерении баллотироваться на должность Президента КР 14 ноября 2020 года, 3 декабря 2020 года отозвал свое заявление.

В соответствии с частью 6 статьи 53 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", кандидат на должность Президента вправе в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до дня голосования, отказаться от дальнейшего участия в выборах.


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URL: https://www.vb.kg/394891
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (184 материалов)
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