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В Кыргызстане 295 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 8 декабря зарегистрировано 295 новых случаев COVID-19. Всего за весь период пандемии зафиксировано 75 690 зараженных. Самая высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 лет, 1560 заболевших на 100 тысяч населения. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 68

Ош - 10

Чуйская область – 87

Ошская область - 13

Таласская область - 8

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 56

Джалал-Абадская область – 34

Баткенская область - 15.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 473 человека:

Бишкек – 126

Ош – 22

Чуйская область – 118

Ошская область – 44

Таласская область – 18

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 68

Баткенская область – 34.

За весь период выздоровели 67 873 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период - 1301 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3286.

На стационарном лечении – 2426 пациентов, из них:

35 человек (1,4%) - удовлетворительное состояние;

1687 (69,5%) - средней тяжести;

598 (24,6%) - тяжелые;

106 (4,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3256 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/394919
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (908 материалов)
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