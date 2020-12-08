С начала пандемии всего 608 медиков получили компенсации по 200 тысяч сомов

В Кыргызстане с начала пандемии коронавируса 608 медицинских работников получили компенсационные выплаты по 200 тысяч сомов. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

"На 8 декабря компенсационные выплаты по 200 тысяч сомов получили 608 медицинских работников, семьям 30 погибших медработников выплачено по 1 млн сомов", - сказала она.

Отмечается, что в настоящее время готовятся документы к выплате компенсаций еще 148 медработникам и семьям 2 умерших медработников.

По данным Минздрава, за все время пандемии COVID-19 заболели 3986 медиков.