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С начала пандемии всего 608 медиков получили компенсации по 200 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане с начала пандемии коронавируса 608 медицинских работников получили компенсационные выплаты по 200 тысяч сомов. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

"На 8 декабря компенсационные выплаты по 200 тысяч сомов получили 608 медицинских работников, семьям 30 погибших медработников выплачено по 1 млн сомов", - сказала она.

Отмечается, что в настоящее время готовятся документы к выплате компенсаций еще 148 медработникам и семьям 2 умерших медработников.

По данным Минздрава, за все время пандемии COVID-19 заболели 3986 медиков.


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URL: https://www.vb.kg/394922
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (908 материалов)
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