В Кыргызстане 322 новых случая COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 9 декабря зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 83

Ош - 6

Чуйская область – 104

Ошская область - 25

Таласская область - 7

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 41

Джалал-Абадская область – 26

Баткенская область - 18.

За весь период зафиксировано 76 012 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 68 367 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 494 человека:

Бишкек – 137

Ош – 25

Чуйская область – 116

Ошская область – 27

Таласская область – 13

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 55

Джалал-Абадская область – 51

Баткенская область – 60.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Ошская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период пандемии - 1303 человека.

На стационарном лечении – 2370 пациентов, из них:

38 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;

1656 (69,8%) - средней тяжести;

582 (24,5%) - тяжелые;

94 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3128 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3439.