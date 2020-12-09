В Кыргызстане 322 новых случая COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане на 9 декабря зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 83
Ош - 6
Чуйская область – 104
Ошская область - 25
Таласская область - 7
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 41
Джалал-Абадская область – 26
Баткенская область - 18.
За весь период зафиксировано 76 012 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 68 367 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 494 человека:
Бишкек – 137
Ош – 25
Чуйская область – 116
Ошская область – 27
Таласская область – 13
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 55
Джалал-Абадская область – 51
Баткенская область – 60.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Ошская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за весь период пандемии - 1303 человека.
На стационарном лечении – 2370 пациентов, из них:
38 человек (1,6%) - удовлетворительное состояние;
1656 (69,8%) - средней тяжести;
582 (24,5%) - тяжелые;
94 (3,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3128 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3439.