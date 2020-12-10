Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вам нескольких подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Милая Мила

"Добрые руки" и VB.KG очень срочно ищут хороший дом и заботливых хозяев для кошечки Милы. Животному пять месяцев. Мила здоровое, уже стерилизованное животное. По характеру это чрезвычайно ласковая и игривая кошечка. Приучена к лотку с наполнителем. Кушает, как кошачий корм, так и домашнюю еду. Телефон для будущего хозяина Милы: 0(709)72-32-92 (Есть WhatsApp).

Замечательные малыши

Вот такие замечательные малыши тоже нуждаются в любви и заботе. Котятам три месяца. Все здоровые, обработанные от паразитов и приученные к лотку. Едят мягкие корма для котят, куриную грудку. Вам нужен маленький пушистый друг, вы готовы к ответственности, уверены, что со всем справитесь, и будете возить питомца в ветеринарную клинику, если он вдруг он заболеет?! Тогда вам будут рады ответить по этому номеру: 0(555)76-75-07.

Ее зовут Перси

Фонд помощи животным и VB.KG очень рассчитывают на то, что среди наших читателей найдется тот, кто захочет забрать себе красивую крупную годовалую собаку, которую вы видите на фото. Ее зовут Перси. Животное здоровое, привитое и стерилизованное. Перси очень умная и послушная собака, лает исключительно по делу. Привезут собаку будущему владельцу прямо домой. Телефон для потенциальных владельцев Перси: 0(709)78-45-37.

Найденыш готов к переезду

В хорошие руки отдадут милейшего котенка. Этого малыша нашли совсем крошечным и выкормили из соски. Сейчас мальчишке два месяца и он готов к переезду в новую семью. От паразитов котика обработали, к лоточку приучили. Отдают котенка с условием дальнейшего ненавязчивого отслеживания его жизни. Набирайте: 0(701)25-59-00, 0(550)20-87-99.

Свободолюбивый рыжик

Прелестный котенок трех месяцев от роду очень ждет звонка от людей, которые станут ему верными друзьями и заботливыми хозяевами. Этот рыжик очень любит свободу, почти не сидит на руках и, скорее всего, не станет ночевать с вами в постели. Он идеально подойдет тем, кто живет в частном доме. Животное здоровое, от паразитов обработанное. В еде котик непривередлив. Отлично знает лоток. Если он вам понравился, обращайтесь по следующему номеру, и его привезут по указанному вами адресу: 0(553)41-03-54 (Есть WhatsApp и Telegram).

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".