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В Кыргызстане 327 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 11 декабря зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 113

Ош - 10

Чуйская область – 45

Ошская область - 18

Таласская область - 13

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 69

Джалал-Абадская область – 33

Баткенская область - 20.

За весь период пандемии зафиксировано 76 718 зараженных. За то же время выздоровели всего 69 341 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 447 человека:

Бишкек – 123

Ош – 22

Чуйская область – 118

Ошская область – 39

Таласская область – 11

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 42

Джалал-Абадская область – 44

Баткенская область – 42.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Джалал-Абадская область – 1

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1 человек, за весь период пандемии - 1307 человек.

На стационарном лечении – 2263 пациентов, из них:

24 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

1559 (68,8%) - средней тяжести;

590 (26%) - тяжелые;

90 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2955 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3291.


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URL: https://www.vb.kg/395039
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (914 материалов)
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