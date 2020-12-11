В Кыргызстане 327 новых случаев COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 11 декабря зарегистрировано 327 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 113
Ош - 10
Чуйская область – 45
Ошская область - 18
Таласская область - 13
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 69
Джалал-Абадская область – 33
Баткенская область - 20.
За весь период пандемии зафиксировано 76 718 зараженных. За то же время выздоровели всего 69 341 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 447 человека:
Бишкек – 123
Ош – 22
Чуйская область – 118
Ошская область – 39
Таласская область – 11
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 42
Джалал-Абадская область – 44
Баткенская область – 42.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Джалал-Абадская область – 1
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1 человек, за весь период пандемии - 1307 человек.
На стационарном лечении – 2263 пациентов, из них:
24 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
1559 (68,8%) - средней тяжести;
590 (26%) - тяжелые;
90 (3,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2955 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3291.