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В Кыргызстане за прошедшие сутки никто не умер от коронавируса

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 12 декабря зарегистрирован 341 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 112

Ош - 4

Чуйская область – 93

Ошская область - 14

Таласская область - 6

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 58

Джалал-Абадская область – 35

Баткенская область - 17 .

За весь период пандемии зафиксировано 77 059 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 69 794 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 453 человека:

Бишкек – 125

Ош – 16

Чуйская область – 131

Ошская область – 35

Таласская область – 18

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 46

Джалал-Абадская область – 45

Баткенская область – 31

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19!

За весь период пандемии зарегистрировано 1307 смертей от коронавируса.

На стационарном лечении – 2149 пациентов, из них:

23 человека (1%) - удовлетворительное состояние;

1482 (68,9%) - средней тяжести;

555 (25,8%) - тяжелые;

89 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2944 пациента.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3149.


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URL: https://www.vb.kg/395073
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (916 материалов)
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