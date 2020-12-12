В Кыргызстане за прошедшие сутки никто не умер от коронавируса

В Кыргызстане на 12 декабря зарегистрирован 341 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 112
Ош - 4
Чуйская область – 93
Ошская область - 14
Таласская область - 6
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 58
Джалал-Абадская область – 35
Баткенская область - 17 .
За весь период пандемии зафиксировано 77 059 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели всего 69 794 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 453 человека:
Бишкек – 125
Ош – 16
Чуйская область – 131
Ошская область – 35
Таласская область – 18
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 46
Джалал-Абадская область – 45
Баткенская область – 31
За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19!
За весь период пандемии зарегистрировано 1307 смертей от коронавируса.
На стационарном лечении – 2149 пациентов, из них:
23 человека (1%) - удовлетворительное состояние;
1482 (68,9%) - средней тяжести;
555 (25,8%) - тяжелые;
89 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2944 пациента.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3149.