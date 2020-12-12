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18 кандидатов в президенты собрали нужное количество достоверных подписей

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- Оксана Гут
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18 кандидатов в президенты сдали подписные с необходимым количеством достоверных подписей. ЦИК КР накануне утвердила протоколы Рабочей группы по приему и проверке подписных листов.

Согласно информации Рабочей группы наличие 30 тысяч достоверных подписей избирателей установлено у следующих кандидатов:

  1. Тольбаева Бабыржана Латихановича;
  2. Жапарова Садыра Нургожоевича;
  3. Касенова Аймена Абдыталиповича;
  4. Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича;
  5. Джеенбекова Равшана Бабырбековича;
  6. Асанова Курсана Сатаровича;
  7. Абакирова Эльдара Курманбековича;
  8. Мадумарова Адахана Кимсанбаевича;
  9. Сегизбаева Абдил Кенешевича;
  10. Байгуттиева Женишбека Сейтбековича;
  11. Арстанбек Мыктыбека;
  12. Сооронкуловой Клары Сыргакбековны;
  13. Тагаева Рашида Бакировича;
  14. Калмаматова Бактыбека Орозалиевича;
  15. Иманалиева Каныбека Капашовича;
  16. Ташова Имамидина Асамидиновича;
  17. Исаева Канатбека Кедейкановича;
  18. Кочкорова Улукбека Тойчубаевича.

Процедура проверки подписных листов проведена в присутствии уполномоченных представителей кандидатов на должность Президента КР, наблюдателей, а также представителей СМИ. Уполномоченные представители кандидатов замечаний к процедуре приема и проверки подписных листов не имеют.

Ранее, Рабочая группа признала недействительными подписи избирателей двух кандидатов Чороева К. А. и Токтосунова К. А. Чороев К.А. обжаловал решение ЦИК КР от 7 декабря в Административном суде г. Бишкек, первое заседание назначено на сегодня.

На основании части 8 статьи 52 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", пункта 48 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверка достоверности подписей производится до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты КР.


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URL: https://www.vb.kg/395078
Теги:
выборы, нарушения, президент, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (191 материалов)
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