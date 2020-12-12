18 кандидатов в президенты собрали нужное количество достоверных подписей

18 кандидатов в президенты сдали подписные с необходимым количеством достоверных подписей. ЦИК КР накануне утвердила протоколы Рабочей группы по приему и проверке подписных листов.

Согласно информации Рабочей группы наличие 30 тысяч достоверных подписей избирателей установлено у следующих кандидатов:

Тольбаева Бабыржана Латихановича; Жапарова Садыра Нургожоевича; Касенова Аймена Абдыталиповича; Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича; Джеенбекова Равшана Бабырбековича; Асанова Курсана Сатаровича; Абакирова Эльдара Курманбековича; Мадумарова Адахана Кимсанбаевича; Сегизбаева Абдил Кенешевича; Байгуттиева Женишбека Сейтбековича; Арстанбек Мыктыбека; Сооронкуловой Клары Сыргакбековны; Тагаева Рашида Бакировича; Калмаматова Бактыбека Орозалиевича; Иманалиева Каныбека Капашовича; Ташова Имамидина Асамидиновича; Исаева Канатбека Кедейкановича; Кочкорова Улукбека Тойчубаевича.

Процедура проверки подписных листов проведена в присутствии уполномоченных представителей кандидатов на должность Президента КР, наблюдателей, а также представителей СМИ. Уполномоченные представители кандидатов замечаний к процедуре приема и проверки подписных листов не имеют.

Ранее, Рабочая группа признала недействительными подписи избирателей двух кандидатов Чороева К. А. и Токтосунова К. А. Чороев К.А. обжаловал решение ЦИК КР от 7 декабря в Административном суде г. Бишкек, первое заседание назначено на сегодня.

На основании части 8 статьи 52 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", пункта 48 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверка достоверности подписей производится до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты КР.