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Статистика по COVID-19 на 13 декабря: В Кыргызстане 297 новых случаев

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 13 декабря зарегистрировано 297 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 93

Ош - 9

Чуйская область – 66

Ошская область - 16

Таласская область - 9

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 57

Джалал-Абадская область – 25

Баткенская область - 17.

За весь период пандемии зафиксировано 77 356 зараженных. При этом всего выздоровели 70 192 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 398 человек:

Бишкек – 122

Ош – 9

Чуйская область – 101

Ошская область – 24

Таласская область – 12

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 36

Джалал-Абадская область – 52

Баткенская область – 35.

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19!

За весь период пандемии зарегистрировано 1307 смертей от коронавируса.

На стационарном лечении – 2086 пациентов, из них:

24 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

1426 (68,3%) - средней тяжести;

542 (25,9%) - тяжелые;

94 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2898 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2544.


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URL: https://www.vb.kg/395087
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (918 материалов)
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