В Кыргызстане 318 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 126
Ош - 4
Чуйская область – 79
Ошская область - 6
Таласская область - 4
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 46
Джалал-Абадская область – 25
Баткенская область - 16.
За весь период пандемии зафиксировано 77 674 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 70 450 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 258 человек:
Бишкек – 96
Ош – 29
Чуйская область – 56
Ошская область – 24
Таласская область – 3
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 18
Баткенская область – 15.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Ошская область – 2
Баткенская область – 2.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, за все время пандемии - 1312 человека.
На стационарном лечении – 2087 пациентов, из них:
21 человек (1%) - удовлетворительное состояние;
1422 (68,1%) - средней тяжести;
553 (26,4%) - тяжелые;
91 (4,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2951 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1286.