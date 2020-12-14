В Кыргызстане 318 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане на 14 декабря зарегистрировано 318 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 126

Ош - 4

Чуйская область – 79

Ошская область - 6

Таласская область - 4

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 46

Джалал-Абадская область – 25

Баткенская область - 16.

За весь период пандемии зафиксировано 77 674 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 70 450 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 258 человек:

Бишкек – 96

Ош – 29

Чуйская область – 56

Ошская область – 24

Таласская область – 3

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 18

Баткенская область – 15.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Ошская область – 2

Баткенская область – 2.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, за все время пандемии - 1312 человека.

На стационарном лечении – 2087 пациентов, из них:

21 человек (1%) - удовлетворительное состояние;

1422 (68,1%) - средней тяжести;

553 (26,4%) - тяжелые;

91 (4,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2951 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1286.