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Что связывает Мамытова, Матраимова и дело по убийству Саймаити?

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- Оксана Гут
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Пресс-секретарь Президента Галина Байтерек прокомментировала журналистское расследование о якобы связях и.о. главы государства Таланта Мамытова с экс-заместителем председателя ГТС Райымбеком Матраимовым.

"Постановлением Жогорку Кенеша от 21 ноября 2019 года № 3364-VI была образована временная депутатская комиссия по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. В состав данной комиссии входили представители всех парламентских фракций и было принято решение, чтобы ее возглавил Талант Мамытов. Как председатель депутатской комиссии он обязан был присутствовать на всех ее заседаниях, поэтому утверждения о том, что по сравнению с другими членами комиссии, Талант Мамытов ни разу не пропустил ее заседания, никак нельзя называть личной заинтересованностью в вынесении определенного решения", - отмечает пресс-секретарь.

В новом журналистском материале Болота Темирова и Али Токтакунова сообщалось, что у Таланта Мамытова в бытность его депутатом ЖК помощником являлся Тынчтык Сулайманов - родной брат Уулкан (Аманды) Тургуновой - жены Райымбека Матраимова.

"Тынчтык Сулайманов проработал у Таланта Мамытова до мая 2019 года. После того как выяснилось, что он имеет родственные связи с Матраимовым он был освобожден от должности. То есть на момент деятельности временной депутатской комиссии по Саймаити, Сулайманов уже не являлся консультантом Таланта Мамытова и никак не мог влиять на ход ее работы", - подчеркнула Галина Байтерек.

При этом она добавила, что с момента начала работы депутатской комиссии было возбуждено 6 уголовных дел "по делу Саймаити".

"По итогам, правоохранительным органам было поручено провести детальную проверку по фактам, обнародованным в журналистском расследовании "Азаттык" и других СМИ и по ее результатам дать правовую оценку", - заключила Байтерек.


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URL: https://www.vb.kg/395122
Теги:
ГТС, СМИ, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, расследование, Райымбек Матраимов, Айеркен Саймаити, Талант Мамытов
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