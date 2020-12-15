В Кыргызстане 236 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 51
Ош - 6
Чуйская область – 82
Ошская область - 9
Таласская область - 6
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 47
Джалал-Абадская область – 24
Баткенская область - 6.
За весь период зафиксировано 77 910 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 70 867 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 417 человек:
Бишкек – 118
Ош – 43
Чуйская область – 95
Ошская область – 32
Таласская область – 15
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 41
Баткенская область – 27.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Чуйская область – 2.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1316 человек.
На стационарном лечении – 1948 пациентов, из них:
24 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
1322 (67,8%) - средней тяжести;
516 (26,4%) - тяжелые;
86 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2904 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3301.