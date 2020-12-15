В Кыргызстане 236 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 4 человека

В Кыргызстане на 15 декабря зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 51

Ош - 6

Чуйская область – 82

Ошская область - 9

Таласская область - 6

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 47

Джалал-Абадская область – 24

Баткенская область - 6.

За весь период зафиксировано 77 910 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 70 867 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 417 человек:

Бишкек – 118

Ош – 43

Чуйская область – 95

Ошская область – 32

Таласская область – 15

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 41

Баткенская область – 27.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Чуйская область – 2.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека, за весь период пандемии - 1316 человек.

На стационарном лечении – 1948 пациентов, из них:

24 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

1322 (67,8%) - средней тяжести;

516 (26,4%) - тяжелые;

86 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2904 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3301.